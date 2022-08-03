Британия выделит 3 млрд фунтов для Украины: на что пойдут средства

Отмечается, что министр финансов Надим Захави поддержал решение о выделении для Украины предэкспортного финансирования через государственное агентство UK Export Finance (UKEF).

Из этих средств 2,3 млрд фунтов планируют отправить на оборонные нужды. Остальные 700 млн фунтов отдадут компаниям, которые заявят о желании помочь Украине в послевоенном восстановлении.

По данным издания, компании BAE Systems и Babcock International уже готовы подписать индивидуальные контракты о сотрудничестве.

Глава британского Минфина подчеркнул, что необходимо поддерживать Украину всеми методами и средствами, поскольку это является свидетельством того, что Британия верит в ее будущее как государства.