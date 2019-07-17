Британия выделит 100 тыс. фунтов для суда по делу MH17

Фото: Джереми Хант (albertonews.com)

В катастрофе рейса MH17 погибли 10 граждан Британии

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что Лондон выделит 100 тысяч фунтов стерлингов (более 120 тыс. долларов) для суда над причастными к уничтожению малайзийского рейса MH17 в 2014 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу британского МИД.

По словам Ханта, Лондон поддерживает усилия Международной следственной группы и властей Нидерландов по установлению ответственных в уничтожении самолета рейса MH17, ведь жертвами катастрофы стали 10 британцев.

"Вот почему мы вносим финансовый вклад в размере 100 тыс. фунтов стерлингов в учреждение специализированного уголовного суда в Гааге, с тем чтобы обеспечить получение ответов для семей и друзей жертв и привлечь к ответственности виновных за это ужасное преступление", - отметил он.

Хант подчеркнул, что России необходимо признать ответственность в уничтожении малайзийского самолета и начать сотрудничество со следствием согласно резолюции Совета безопасности ООН.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины задержали еще одного причастного к катастрофе рейса MH17 в 2014 году на Донбассе. Правоохранители задержали боевика, который перевозил зенитно-ракетную установку БУК-М, из которой стреляли по малайзийскому самолету.