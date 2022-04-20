Британия выделила Украине 521 млн долларов и выступила гарантом кредита на 1 млрд от Всемирного банка

Постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд заявила на заседании Совбеза, что страна выделила 400 миллионов фунтов стерлингов финансовой помощи Украине (около 521 миллиона долларов).
Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на "Укринформ".
Также Лондон предоставит 220 миллионов фунтов (286,6 миллиона долларов) для гуманитарных нужд странам, которые принимают и помогают украинским беженцам.
Кроме того, Вудворд сообщила на Совбезе ООН в Нью-Йорке, что Британия выступила гарантом займа от Всемирного банка для Украины на сумму 1 миллиард долларов.
Дипломат также приветствовала проведение Международным уголовным судом расследование военных преступлений армии РФ, совершенных в разных городах Украины, в частности в Буче, Ирпене, Бородянке, Чернигове.
Вудворд подчеркивает, что без сомнений "за эти преступления против человечности последует наказание".
Ранее сообщалось, что Всемирный банк готовит для Украины пакет помощи на 1,5 млрд долларов.
Также мы писали о том, что главы Всемирного банка и МВФ проведут "важную встречу" с премьером Украины Денисом Шмыгалем и главой Минфина Сергеем Марченко 21 апреля.
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