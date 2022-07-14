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Британия выделила финансовую помощь Украине для расследования военных преступлений

Новина українською →
Четверг 14 июля 2022 13:00
Британия выделила финансовую помощь Украине для расследования военных преступлений Фото: Британия выделила финансовую помощь Украине для расследования военных преступлений (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Правительство Британии объявило о предоставлении около 2,5 млн фунтов стерлингов (2,98 млн долларов) Украине. Средства будут направлены на расследование военных преступлений России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Пакет помощи будет использован для помощи Генеральной прокуратуре Украины во время расследования военных преступлений России.

"Свидетельства чудовищных преступлений, совершенных российскими войсками в Украине, и рассказы из первых уст, которые я слышала от тех, кто выжил, останутся со мной навсегда", - заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

Симмонс приветствовала решение правительства о выделении средств и отметила решимость украинцев противостоять зверствам России.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, российские военные преступления в Украине напомнили миру о геноциде в Сребренице.

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