Британія виділила фінансову допомогу Україні для розслідування воєнних злочинів

Уряд Британії оголосив про виділення близько 2,5 млн фунтів стерлінгів (2,98 млн доларів) Україні. Кошти будуть направлені на розслідування воєнних злочинів Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News .

"Свідчення жахливих злочинів, скоєних російськими військами в Україні, і розповіді з перших вуст, які я чула від тих, хто вижив, залишаться зі мною назавжди", - заявила посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

Пакет допомоги буде використаний для допомоги Генеральній прокуратурі України під час розслідування воєнних злочинів Росії.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами глави європейської дипломатії Жозепа Борреля, російські воєнні злочини в Україні нагадали світу про геноцид у Сребрениці.

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