Британия выдает "золотые визы" миллионерам из РФ и Китая, - расследование

Иллюстративное фото (Pixabay)

МВД Великобритании проводит поверхностные проверки для состоятельных иностранцев

Миллионеры из Российской Федерации и Китая "покупают" доступ к британским паспортам, используя некорректную схему Министерства внутренних стран Великобритании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование The Sunday Times и Dispatches Channel 4.

Как показало расследование, ведомство, отвечающее в Великобритании за визовую политику, проводит поверхностные проверки для состоятельных иностранцев, которые выделяют 2 млн фунтов стерлингов для получения гражданства по схеме "золотой визы" в стране.

Журналисты сняли на видео заявления юридических и финансовых консультантов, которые рассказывали о своей роли в обеспечении "золотых виз" для иностранных клиентов-миллионеров, упоминая окружение президента РФ Владимира Путина и китайских военных.

Консультанты сообщили журналисту, что они помогли получить "золотые визы" для члена семьи Каддафи, сына коррумпированного министра правительства Таиланда, египтянина, обвиненного в коррупции, эритрейца с возможными связями с военными сделками в Анголе и миллионеров из Ирана и Ирака, чей бизнес пострадал от санкций.

Один из них сообщил, что "было проще простого" обойти антикоррупционные проверки МВД, заявив, что чиновники, которые проводили проверку, были неподготовленными выпускниками школ, которые использовали для поиска Google.

Министерство в конце 2018 года ненадолго приостановило действие данной схемы из-за опасений, что она использовалась организованными преступными группировками и отмывателями денег, но несколько дней спустя вновь запустили ее. Источники сообщают, что восстановление схемы потребовало Министерство финансов.

Схема, которая требует вложения минимум 2 млн. фунтов стерлингов в британской компании, воспользовались более 11 тыс. человек с момента ее создания в 2008 году. Официально называемая "виза инвестора первого уровня" дает состоятельным иностранцам право жить в Британии и возможность позже подать заявку на полное гражданство и получить паспорт.

В отличие от других стран, Великобритания не требует от заявителей на получение визы платить 2 млн. фунтов стерлингов правительству и не оговаривает, что эти деньги должны создавать рабочие места в Великобритании. Это позволяет инвесторам забирать деньги обратно за границу после того, как они получили право на постоянное проживание в стране.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что правительство Греции хочет расширить критерии предоставления вида на жительство, так называемой "золотой визы", для граждан третьих стран, которые не являются членами Евросоюза.

Кроме того, Европарламент призвал государства-члены Европейского союза покончить с отмыванием денег в блоке путем прекращения программ продажи виз и паспортов.