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Британія видає "золоті візи" мільйонерам з РФ і Китаю, - розслідування

Новини » Політика    21.07.2019 - 13:11
Британія видає "золоті візи" мільйонерам з РФ і Китаю, - розслідування
Ілюстративне фото (Pixabay)

МВС Великобританії проводить поверхневі перевірки для заможних іноземців

Мільйонери з Російської Федерації та Китаю "купують" доступ до британських паспортів, використовуючи некоректну схему Міністерства внутрішніх країн Великобританії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування The Sunday Times і Dispatches Channel 4.

Як показало розслідування, відомство, що відповідає у Великобританії за візову політику, проводить поверхневі перевірки для заможних іноземців, які виділяють 2 млн фунтів стерлінгів для отримання громадянства за схемою "золотий візи" в країні.

Журналісти зняли на відео заяви юридичних та фінансових консультантів, які розповідали про свою роль у забезпеченні "золотих віз" для іноземних клієнтів-мільйонерів, згадуючи оточення президента РФ Володимира Путіна і китайських військових.

Консультанти повідомили журналісту, що вони допомогли отримати "золоті візи" для члена сім'ї Каддафі, сина корумпованого міністра уряду Таїланду, єгиптянина, звинуваченого в корупції, эритрейца з можливими зв'язками з військовими операціями в Анголі і мільйонерів з Ірану й Іраку, чий бізнес постраждав від санкцій.

Один з них повідомив, що "було простіше простого" обійти антикорупційні перевірки МВС, заявивши, що чиновники, які проводили перевірку, були непідготовленими випускниками шкіл, які використовували для пошуку Google.

Міністерство наприкінці 2018 року ненадовго призупинило дію даної схеми з-за побоювань, що вона використовувалася організованими злочинними угрупованнями і відмивачами грошей, але декілька днів опісля знову запустили її. Джерела повідомляють, що відновлення схеми вимагало Міністерство фінансів.

Схема, яка вимагає вкладення мінімум 2 млн. фунтів стерлінгів британській компанії скористалися понад 11 тис. осіб з моменту її створення у 2008 році. Офіційно звана "віза інвестора першого рівня" дає заможним іноземцям право жити в Британії і можливість пізніше подати заявку на повне громадянство та отримати паспорт.

На відміну від інших країн, Великобританія не вимагає від заявників на отримання візи платити 2 млн. фунтів стерлінгів уряду і не обумовлює, що ці гроші повинні створювати робочі місця у Великобританії. Це дозволяє інвесторам забирати гроші назад за кордон після того, як вони отримали право на постійне проживання в країні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що уряд Греції хоче розширити критерії надання виду на проживання, так званої "золотої візи" для громадян третіх країн, які не є членами Євросоюзу.

Крім того, Європарламент закликав держави-члени Європейського союзу покінчити з відмиванням грошей в блоці шляхом припинення програм продажу віз і паспортів.

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