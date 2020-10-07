Британия вводит должность уполномоченного по торговле с Украиной

Власти Великобритании вводят должность специального посланника премьер-министра по вопросам торговли с Украиной. Такая должность появится в рамках нового договора о двустороннем сотрудничестве между странами, который должны подписать представители стран.

Об этом в своем блоге на "Украинской правде" сообщила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

"Британия отныне будет иметь специального посланника премьер-министра по вопросам торговли с Украиной баронессу Мейер. Это является ещё одним свидетельством важности, которую мы придаем нашему двустороннему экономическому сотрудничеству", - отметила она.

Симмонс также пояснила содержание нового "Договора о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве", который должен быть заключен между Великобританией и Украиной на этой неделе.

"Во-первых, он подчеркивает наши общие ценности. Обе страны обязуются отстаивать демократические принципы, права человека и основные свободы, а также международный правопорядок, который сохраняет мир. Одним из принципиальных пунктов, зафиксированных в документе, является полное восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины", - написала она.

Ранее РБК-Украина писало, каких результатов ожидает МИД Украины от визита Владимира Зеленского в Британию.

Напомним, Зеленский и его жена Елена 7-8 октября посетят с официальным визитом Великобританию. Среди прочего, запланированы переговоры президента с премьер-министром страны Борисом Джонсоном.