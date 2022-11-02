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Британія ввела санкції проти ще чотирьох російських олігархів

Фото: Британія ввела санкції проти 4 олігархів з оточення Путіна (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Великобританія запровадила санкції проти ще чотирьох російських олігархів. Вони причетні до фінансування війни РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву уряду Британії.

Так, санкції запровадили щодо двох партнерів відомого російського олігарха Романа Абрамовича - Олександра Абрамова та Олександра Фролова. Вони мають великі пакети акцій російського виробника сталі Evraz.

Активи олігархів у Великій Британії були заморожені, оскільки вони фінансували військову машину глави Кремля Володимира Путіна. Капітал Абрамова оцінюється в 4,1 млрд фунтів стерлінгів, а Фролова - 1,7 млрд. Також їх інвестиції в нерухомість у Великобританії становлять близько 100 млн фунтів стерлінгів.

Крім того, до списку санкцій внесли бізнесменів Айрата Шаймієва та Альберта Шигабутдінова. Їх капітал оцінюють у 902 та 977 млн фунтів стерлінгів відповідно.

Шаймієв є гендиректором компанії "Тататодор", що займається будівництвом та утриманням доріг у Росії. Шигабутдінов володіє групою компаній "ТАІФ", які працюють у сфері енергетики, фінансових послуг та інформаційних комунікацій.

Чотирьом російським олігархам заборонили в'їжджати до Великобританії або перебуває на її території. На їхні літаки та човни накладено обмеження на посадку в Британії або швартування у британських портах, а їх активи заморожені.

Нагадаємо, раніше новий прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак домовився з канцлером Німеччини Олафом Шольцем посилити санкції проти Росії та Путіна.

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