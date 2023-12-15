Британія ввела санкції проти російського "Новікомбанку"

Зазначається, що комерційний банк "Новікомбанк" підлягає заморожуванню активів і забороні кореспондентських банківських операцій.

Причиною цього стало отримання вигоди та підтримка уряду РФ через ведення бізнесу в галузі сектору фінансових послуг.

У Британії зазначили, що вона має стратегічне значення для Росії.

"Новікомбанк"

Російський банк державної корпорації "Ростех", що спеціалізується на фінансуванні підприємств високотехнологічних галузей економіки, машинобудування, автомобільної промисловості та нафтогазової галузі. Банк входить до 25 найбільших банків Росії. Є учасником системи страхування вкладів.

З 2015 року входив до різних санкційних списків США. 24 лютого 2022 року у зв'язку з вторгненням Росії в Україну занесено до списку SDN (у США), що передбачає максимально можливі обмеження і повне заморожування активів.

Пізніше до санкцій долучився Євросоюз, Австралія, Японія та низка інших країн, крім того, банк було відключено від SWIFT.

Санкції Великобританії проти Росії

Нещодавно Великобританія оголосила про створення нового підрозділу для боротьби з компаніями, які ухиляються від санкцій проти Росії.

Також Британія спільно зі США запровадила санкції проти росіян, пов'язаних із ФСБ Росії.

Вчора стало відомо, що уряд Великої Британії представив закон, який передбачає подальші санкції щодо товарів і технологій, які допомагають РФ фінансувати війну проти України.