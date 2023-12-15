Британия ввела санкции против российского "Новикомбанка"

Правительство Британии сегодня, 15 декабря, решило ввести ограничения против российского "Новикомбанка".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис финансовых санкций Британии.
Отмечается, что коммерческий банк "Новикомбанк" подлежит замораживанию активов и запрету корреспондентских банковских операций.
Причиной этого стало получение выгоды и поддержка правительства РФ через ведение бизнеса в области сектора финансовых услуг.
В Британии отметили, что она имеет стратегическое значение для России.
Российский банк государственной корпорации "Ростех", специализирующийся на финансировании предприятий высокотехнологичных отраслей экономики, машиностроения, автомобильной промышленности и нефтегазовой отрасли. Банк входит в 25 крупнейших банков России. Является участником системы страхования вкладов.
С 2015 года входил в различные санкционные списки США. 24 февраля 2022 года в связи с вторжением России в Украину внесен в список SDN (в США), предусматривающий максимально возможные ограничения и полное замораживание активов.
Позже к санкциям присоединился Евросоюз, Австралия, Япония и ряд других стран, кроме того, банк был отключен от SWIFT.
Недавно Великобритания объявила о создании нового подразделения по борьбе с компаниями, которые уклоняются от санкций против России.
Также Великобритания совместно с США ввела санкции против россиян, связанных с ФСБ России.
Вчера стало известно, что правительство Великобритании представило закон, предусматривающий дальнейшие санкции в отношении товаров и технологий, помогающих РФ финансировать войну против Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.