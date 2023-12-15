Британия ввела санкции против российского "Новикомбанка"

Отмечается, что коммерческий банк "Новикомбанк" подлежит замораживанию активов и запрету корреспондентских банковских операций.

Причиной этого стало получение выгоды и поддержка правительства РФ через ведение бизнеса в области сектора финансовых услуг.

В Британии отметили, что она имеет стратегическое значение для России.

"Новикомбанк"

Российский банк государственной корпорации "Ростех", специализирующийся на финансировании предприятий высокотехнологичных отраслей экономики, машиностроения, автомобильной промышленности и нефтегазовой отрасли. Банк входит в 25 крупнейших банков России. Является участником системы страхования вкладов.

С 2015 года входил в различные санкционные списки США. 24 февраля 2022 года в связи с вторжением России в Украину внесен в список SDN (в США), предусматривающий максимально возможные ограничения и полное замораживание активов.

Позже к санкциям присоединился Евросоюз, Австралия, Япония и ряд других стран, кроме того, банк был отключен от SWIFT.

Санкции Великобритании против России

Недавно Великобритания объявила о создании нового подразделения по борьбе с компаниями, которые уклоняются от санкций против России.

Также Великобритания совместно с США ввела санкции против россиян, связанных с ФСБ России.

Вчера стало известно, что правительство Великобритании представило закон, предусматривающий дальнейшие санкции в отношении товаров и технологий, помогающих РФ финансировать войну против Украины.