UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Британія ввела санкції проти Росії за поширення дезінформації в Україні

Фото: глава МЗС Великої Британії Девід Леммі (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Велика Британія запровадила санкції проти низки російських агентств та високопосадовців. Санкції введено через спробу дестабілізації ситуації в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Великої Британії.

"Путін настільки відчайдушно намагається підірвати європейську підтримку України, що тепер вдається до незграбних, неефективних зусиль, щоб спробувати розпалити заворушення. Сьогоднішні санкції надсилають чіткий меседж; ми не потерпимо вашої брехні та втручання", - заявив глава МЗС Великої Британії Девід Леммі.

Сьогодні санкції було запроваджено проти трьох російських агентств і їхніх високопоставлених менеджерів. Вони намагаються підірвати та дестабілізувати Україну та її демократію.

Зокрема, російська IT-компанія Social Design Agency (SDA) отримує завдання та фінансується безпосередньо російською владою. Вона, разом із партнерською компанією Structura, намагалася здійснити низку операцій із втручання, спрямованих на підрив демократії та послаблення міжнародної підтримки України.

За даними Британії, SDA спробувала підбурити протести в шести європейських країн. Попри те, що росіяни вливають гроші в діяльність цих зловмисних організацій, їхні боти та фейкові сайти мають лише обмежену взаємодію.

Ці фірми та їхні менеджери відповідальні за величезну зловмисну ​​онлайн-мережу, також широко відому як "Doppelganger" - вона заповнює соціальні мережі фейковими дописами, підробленими документами та дипфейками.

Така тактика спрямована на те, щоб замаскувати правду про вторгнення Росії в Україну та відвернути увагу від справжньої суті війни.

Санкції проти Росії

Британія ввела санкції проти російських військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту та їх керівника Ігоря Кириллова через звинувачення в застосуванні хімічної зброї в Україні.

Також під санкції вперше потрапили 11 суден російського "тіньового флоту", зокрема "Затока Амурська" і "СКФ Печора", які, на думку британської влади, допомагають Москві обходити експортні обмеження на нафту.

 

Також Великобританія створила новий підрозділ для контролю за дотриманням торгових санкцій і посилення нагляду за експортом послуг до Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяФейки