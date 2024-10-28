Британия ввела санкции против России за распространение дезинформации в Украине

"Путин настолько отчаянно пытается взорвать европейскую поддержку Украины, что теперь прибегает к неловким, неэффективным усилиям, чтобы попытаться разжечь беспорядки. Сегодняшние санкции присылают четкий месседж; мы не потерпим вашей лжи и вмешательства", - заявил глава МИД Великобритании Дэвид Дэвид.

Сегодня санкции были введены против трех российских агентств и их высокопоставленных менеджеров. Они пытаются взорвать и дестабилизировать Украину и ее демократию.

В частности, российская IT-компания Social Design Agency (SDA) получает задачи и финансируется непосредственно российскими властями. Она вместе с партнерской компанией Structura пыталась осуществить ряд операций по вмешательству, направленных на подрыв демократии и ослабление международной поддержки Украины.

По данным Британии, SDA попыталась подстрекнуть протесты в шести европейских странах. Несмотря на то, что россияне вливают деньги в деятельность этих злонамеренных организаций, их боты и фейковые сайты имеют лишь ограниченное взаимодействие.

Эти фирмы и их менеджеры ответственны за огромную злонамеренную онлайн-сеть, также широко известную как "Doppelganger" - она ​​заполняет социальные сети фейковыми сообщениями, поддельными документами и дипфейками.

Такая тактика направлена ​​на то, чтобы замаскировать правду о вторжении России в Украину и отвлечь внимание от подлинной сути войны.

Санкции против России

Британия ввела санкции против российских войск радиационной, химической и биологической защиты и их руководителя Игоря Кириллова по обвинению в применении химического оружия в Украине.

Также под санкции впервые попали 11 судов российского "теневого флота", в том числе "Амурский залив" и "СКФ Печора", которые, по мнению британских властей, помогают Москве обходить экспортные ограничения на нефть.