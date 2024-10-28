Британія ввела санкції проти Росії за поширення дезінформації в Україні

Велика Британія запровадила санкції проти низки російських агентств та високопосадовців. Санкції введено через спробу дестабілізації ситуації в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Великої Британії.

"Путін настільки відчайдушно намагається підірвати європейську підтримку України, що тепер вдається до незграбних, неефективних зусиль, щоб спробувати розпалити заворушення. Сьогоднішні санкції надсилають чіткий меседж; ми не потерпимо вашої брехні та втручання", - заявив глава МЗС Великої Британії Девід Леммі.

Сьогодні санкції було запроваджено проти трьох російських агентств і їхніх високопоставлених менеджерів. Вони намагаються підірвати та дестабілізувати Україну та її демократію.

Зокрема, російська IT-компанія Social Design Agency (SDA) отримує завдання та фінансується безпосередньо російською владою. Вона, разом із партнерською компанією Structura, намагалася здійснити низку операцій із втручання, спрямованих на підрив демократії та послаблення міжнародної підтримки України.

За даними Британії, SDA спробувала підбурити протести в шести європейських країн. Попри те, що росіяни вливають гроші в діяльність цих зловмисних організацій, їхні боти та фейкові сайти мають лише обмежену взаємодію.

Ці фірми та їхні менеджери відповідальні за величезну зловмисну ​​онлайн-мережу, також широко відому як "Doppelganger" - вона заповнює соціальні мережі фейковими дописами, підробленими документами та дипфейками.

Така тактика спрямована на те, щоб замаскувати правду про вторгнення Росії в Україну та відвернути увагу від справжньої суті війни.

Санкції проти Росії

Британія ввела санкції проти російських військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту та їх керівника Ігоря Кириллова через звинувачення в застосуванні хімічної зброї в Україні.

Також під санкції вперше потрапили 11 суден російського "тіньового флоту", зокрема "Затока Амурська" і "СКФ Печора", які, на думку британської влади, допомагають Москві обходити експортні обмеження на нафту.