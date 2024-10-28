Британия ввела санкции против России за распространение дезинформации в Украине
Великобритания ввела санкции против ряда российских агентств и чиновников. Санкции введены из-за попытки дестабилизации ситуации в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Великобритании.
"Путин настолько отчаянно пытается взорвать европейскую поддержку Украины, что теперь прибегает к неловким, неэффективным усилиям, чтобы попытаться разжечь беспорядки. Сегодняшние санкции присылают четкий месседж; мы не потерпим вашей лжи и вмешательства", - заявил глава МИД Великобритании Дэвид Дэвид.
Сегодня санкции были введены против трех российских агентств и их высокопоставленных менеджеров. Они пытаются взорвать и дестабилизировать Украину и ее демократию.
В частности, российская IT-компания Social Design Agency (SDA) получает задачи и финансируется непосредственно российскими властями. Она вместе с партнерской компанией Structura пыталась осуществить ряд операций по вмешательству, направленных на подрыв демократии и ослабление международной поддержки Украины.
По данным Британии, SDA попыталась подстрекнуть протесты в шести европейских странах. Несмотря на то, что россияне вливают деньги в деятельность этих злонамеренных организаций, их боты и фейковые сайты имеют лишь ограниченное взаимодействие.
Эти фирмы и их менеджеры ответственны за огромную злонамеренную онлайн-сеть, также широко известную как "Doppelganger" - она заполняет социальные сети фейковыми сообщениями, поддельными документами и дипфейками.
Такая тактика направлена на то, чтобы замаскировать правду о вторжении России в Украину и отвлечь внимание от подлинной сути войны.
Санкции против России
Британия ввела санкции против российских войск радиационной, химической и биологической защиты и их руководителя Игоря Кириллова по обвинению в применении химического оружия в Украине.
Также под санкции впервые попали 11 судов российского "теневого флота", в том числе "Амурский залив" и "СКФ Печора", которые, по мнению британских властей, помогают Москве обходить экспортные ограничения на нефть.
Также Великобритания создала новое подразделение для контроля соблюдения торговых санкций и усиления надзора за экспортом услуг в Россию.
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