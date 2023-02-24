Британія ввела санкції проти "Росатому" та союзників Путіна

Велика Британія у річницю вторгнення розширила санкції проти Росії. До списку потрапили представники "Росатома" та союзники російського диктатора Володимира Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Британії.
Британія ввела санкції проти 92 фізичних та юридичних осіб Росії. Зокрема, під санкції потрапили керівники "Росатома", а також 34 керівники двох найбільших російських оборонних компаній "Ростеха" та "Алмаз-антей" і чотирьох банків.
Зокрема, санкції запровадили проти:
Також до списку потрапили 6 російських організацій, які займаються виробництвом або ремонтом військової техніки, включаючи авіацію та флот.
Крім того, Великобританія заборонила експорт авіаційних деталей, радіоапаратури та електронних комплектів, які можуть використовуватись у військовому виробництві, у тому числі у безпілотниках. Під заборону також потрапить імпорт 140 товарів із заліза та сталі, включаючи ті, що були перероблені у третіх країнах.
Британія ввела санкції проти 5 керівників іранської Qods Aviation Industry - компанії, що виробляє безпілотник, які Росія використовує проти України.
Нагадаємо, Австралія та Нова Зеландія до річниці вторгнення РФ в Україну посилили санкції проти Росії.
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