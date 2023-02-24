RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Британия ввела санкции против "Росатома" и союзников Путина

Фото: Британия ввела санкции против представителей "Росатома" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Великобритания в годовщину вторжения расширила санкции против России. В список попали представители "Росатома" и союзники российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Великобритании.

Великобритания ввела санкции против 92 физических и юридических лиц России. В частности, под санкции попали руководители "Росатома", а также 34 руководителя двух крупнейших российских оборонных компаний "Ростеха" и "Алмаз-антей" и четырех банков.

В частности, санкции ввели против:

  • Маттиаса Варнига, гендиректора оператора газопровода "Северный поток-2", а также экс-члена совета директоров "Транснефти" и "Роснефти";
  • Любви Кабаевой, матери гимнастки Алины Кабаевой;
  • Алексея Дюмина, главы Тульской области;
  • Алексей Козак, сына бывшего вице-премьера России и заместителя руководителя администрации президента Дмитрия Козака.

Также в список попали 6 российских организаций, занимающихся производством или ремонтом военной техники, включая авиацию и флот.

Кроме того, Великобритания запретила экспорт авиационных деталей, радиоаппаратуры и электронных комплектов, которые могут использоваться в военном производстве, включая беспилотников. Под запрет также попадет импорт 140 товаров из железа и стали, включая переработанные в третьих странах.

Британия ввела санкции против 5 руководителей иранской Qods Aviation Industry - компании, производящей беспилотник, которые Россия использует против Украины.

Напомним, Австралия и Новая Зеландия к годовщине вторжения РФ в Украину ужесточили санкции против России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВеликобритания