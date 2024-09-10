Британія ввела санкції проти Повітряно-космічних сил РФ

Велика Британія у вівторок, 10 серпня, ввела нові санкції проти Росії. До списку увійшли Повітряно-космічні сили країни-агресора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу британського уряду.
Окрім Повітряно-космічних сил, санкції також ввели проти 924-го Державного центру безпілотної авіації Росії та Командування військово-транспортної авіації РФ.
924-й Державний центр безпілотної авіації Росії відповідає за поставлення безпілотників у російську армію, зокрема й тих, які використовуються для ударів по Україні.
Також Британія ввела обмеження проти пʼяти російських кораблів - серед них "Муса Джаліль" і "Бегей".
У березні 2023 року західні ЗМІ повідомляли, що Іран таємно поставив Росії 100 млн набоїв і близько 300 тисяч артилерійських снарядів. Їх перевозили саме ці кораблі.
Окрім того, до санкційного списку потрапили сім юридичних та фізичних осіб з Ірану. Серед них компанія Baharestan Kish Company, яка займається виробництвом безпілотників.
Від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів на територію України, західні партнери посилили санкційний тиск на Росію.
Зокрема, у червні Велика Британія вперше запровадила санкції проти судів "тіньового флоту" російського диктатора Володимира Путіна, який, на її думку, використовується для обходу західних санкцій на торгівлю російською нафтою.
У липні Британія додала 11 нових санкцій щодо морських суден Росії у рамках санкційного режиму.
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