Британія ввела санкції проти нафтового та золотодобувного секторів Росії

Як зазначив міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі, санкції продовжують завдавати важкого удару по військовій економіці Кремля, позбавивши Путіна на сьогоднішній день понад 400 млрд доларів для фінансування його незаконного вторгнення в Україну.

"Сьогоднішні санкції вдарять по тих, хто надав допомогу Путіну, допомагаючи йому зменшити вплив наших санкцій на російське золото та нафту - два найважливіші джерела доходів російської військової машини. Викорінюючи і закриваючи ці шляхи обходу, ми продовжимо блокувати Путіна і подбаємо про те, щоб його військові зусилля в Україні закінчилися провалом", - додав він.

Хто потрапив до списку

До компаній, що потрапили під санкції, входить мережа, що базується в Об'єднаних Арабських Еміратах, яка несе відповідальність за перенаправлення понад 300 млн доларів доходів від золота в Росію.

Великобританія також запровадила санкції проти двох найбільших російських виробників золота, Nord Gold PLC та Highland Gold Mining Limited, а також російських олігархів Владислава Свіблова та Костянтина Струкова.

Великобританія також запровадила санкції щодо Paramount Energy & Commodities DMCC. Відомо, що ця структура використовує обманні методи доставки, а також непрозорі структури власності і використовувалася Росією для пом'якшення удару пов'язаних з нафтою санкцій, запроваджених Великобританією в координації з партнерами по "Великій сімці".

Великобританія також зробила сьогодні дії, щоб зруйнувати таємну мережу закупівель, яку використовують Росія для придбання найважливіших західних технологій, ввівши санкції проти ТОВ "ТК Флай Брідж", компанії, що закуповує товари подвійного призначення для російських виробників електроніки НВП "Істок" та Ecitech. Під санкції цієї таємної мережі також потрапили засновник ТОВ "ТК Флай Брідж" Максим Єрмаков та вісім членів ради директорів НВП "Істок".

Санкції Британії та ЄС

На сьогоднішній день Великобританія запровадила санкції щодо понад 1800 фізичних осіб, компаній та груп у рамках режиму санкцій проти Росії, включаючи 129 олігархів із сукупним чистим капіталом у 145 млрд фунтів стерлінгів на момент вторгнення.

Європейський Союз має намір подати 12-й пакет санкцій проти Росії на початку наступного тижня. Під обмеження, серед іншого, потраплять постачання алмазів із країни-агресора.