Британія ввела санкції проти Ірану через ракетний обстріл Ізраїлю 1 жовтня

Велика Британія ввела нові санкції проти людей та іранських компаній, які повʼязані з ракетною програмою. Санкції є відповіддю на атаку Ірану на Ізраїль 1 жовтня цього року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на британський уряд.
Санкції було введено проти Іранського космічного агентства. Воно займається розробкою технології космічних ракет-носіїв, що застосовують у розробці балістичних ракет, та Конструкторського бюро (FPSDB), яке проектує та виготовляє різні силові установки.
У санкційному списку опинились сім високопоставлених посадовців армії Ірану, військово-повітряних сил і двох організацій, повʼязаних з розробкою балістичних і крилатих ракет.
Мова про:
За останній місяць ізраїльська армія ліквідувала кількох лідерів ісламських угруповань, підтримуваних Іраном. 31 липня в Тегерані було вбито лідера КВІР Ісмаїла Ганію, а 27 вересня ізраїльські ВПС знищили лідера "Хезболли" Хасана Насраллу в передмісті Бейрута.
У відповідь Іран випустив по Ізраїлю 180 ракет, але атака була неефективною. Нетаньяху пообіцяв відповісти, розглядаючи удари по нафтових і ядерних об'єктах Ірану. Байден намагається відмовити Ізраїль від таких дій, щоб уникнути ескалації.
1 жовтня Іран завдав ракетного удару по Ізраїлю. Тегеран випустив понад 180 балістичних ракет. Атаку відбили ізраїльські військові разом з американськими есмінцями.
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