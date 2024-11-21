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Британія ввела санкції проти Фірташа

Четвер 21 листопада 2024 15:19
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Британія ввела санкції проти Фірташа Фото: Дмитро Фірташ (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Велика Британія оголосила про введення санкцій проти кількох осіб, обвинувачених у розкраданні багатств своїх країн в особистих інтересах. Санкції накладено в рамках нової кампанії з боротьби з корупцією та незаконним фінансуванням, ініційованої міністром закордонних справ.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу уряду Британії.

Серед фігурантів - український олігарх Дмитро Фірташ, який, за даними британської влади, незаконно заробив сотні мільйонів фунтів завдяки корупції та контролю над розподілом газу в Україні.

Як повідомляється, частину цих коштів він інвестував у ринок нерухомості Великої Британії, приховавши десятки мільйонів фунтів.

Під санкції також потрапили його дружина Лада Фірташ, яка володіє активами чоловіка у Великій Британії, включно з будівлею старої станції метро Brompton Road, і фінансовий посередник Денис Горбуненко, який, за твердженнями, сприяв корупційним схемам Фірташа.

На всіх трьох накладається заборона на в'їзд, а їхні британські активи заморожено.

Справа Фірташа

Українського бізнесмена Дмитра Фірташа у США підозрюють у змові з метою надання хабарів індійським чиновникам для отримання доступу до родовищ титану. Цей метал використовується у виробництві реактивних двигунів. Якщо Фірташ буде визнаний винним, йому загрожує до 50 років позбавлення волі та конфіскація активів.

У 2014 році олігарх був заарештований в Австрії, проте пізніше звільнений під заставу у розмірі 125 мільйонів євро. З того часу ведеться процес щодо його екстрадиції до Сполучених Штатів.

16 червня 2023 року Вищий регіональний суд Відня відмовив США в екстрадиції Дмитра Фірташа.

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Дмитро Фірташ
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