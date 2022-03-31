Британия ввела санкции против российских пропагандистов и СМИ

Великобритания ввела санкции против 14 российских пропагандистов и государственных СМИ, которые распространяют ложь и обман о незаконном вторжении Путина в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Британии.
В их число входит Сергей Брилев, известный телеведущий российского государственного СМИ "Россия" и пропагандист Путина. Ранее проживавший в Великобритании, Брилев больше не сможет получить доступ к своим британским активам или продолжать деловые отношения.
Правительство также вводит прямые санкции против государственных медиа-организаций, направленные против финансируемой Кремлем компании "ТВ-Новости", которая владеет RT, бывшей Russia Today, и "Россия сегодня", контролирующей информационное агентство Sputnik.
Среди других пропагандистов, против которых были введены санкции:
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