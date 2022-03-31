Британія ввела санкції проти російських пропагандистів і ЗМІ

Великобританія ввела санкції проти 14 російських пропагандистів і державних ЗМІ, які поширюють брехню і обман про незаконне вторгнення Путіна в Україну.

У їх число входить Сергій Брильов, відомий телеведучий російського державного змі "Росія" і пропагандист Путіна. Раніше проживав у Великобританії, Брілев більше не зможе отримати доступ до своїх британських активів або продовжувати ділові відносини.

Уряд також вводить прямі санкції проти державних медіа-організацій, спрямовані проти фінансованої Кремлем компанії "ТВ-Новини", яка володіє RT, колишньої Russia Today, і" Росія сьогодні", яка контролює інформаційне агентство Sputnik.

Серед інших пропагандистів, проти яких були введені санкції: