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Британія ввела санкції проти російських пропагандистів і ЗМІ

Фото: Британія ввела санкції проти російських пропагандистів і ЗМІ (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Великобританія ввела санкції проти 14 російських пропагандистів і державних ЗМІ, які поширюють брехню і обман про незаконне вторгнення Путіна в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ Британії.

У їх число входить Сергій Брильов, відомий телеведучий російського державного змі "Росія" і пропагандист Путіна. Раніше проживав у Великобританії, Брілев більше не зможе отримати доступ до своїх британських активів або продовжувати ділові відносини.

Уряд також вводить прямі санкції проти державних медіа-організацій, спрямовані проти фінансованої Кремлем компанії "ТВ-Новини", яка володіє RT, колишньої Russia Today, і" Росія сьогодні", яка контролює інформаційне агентство Sputnik.

Серед інших пропагандистів, проти яких були введені санкції:

  • Олександр Жаров, генеральний директор "Газпром-медіа" і колишній керівник Федеральної служби з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікацій (Роскомнадзор);
  • Олексій Ніколов, Керуючий директор RT і співзасновник Асоціації розвитку міжнародної журналістики;
  • Антон Анісімов головний редактор Sputnik;
  • Володимир Ілліч Максименко, директор Фонду стратегічної культури;
  • Андрій Григорович Арешев, директор Фонду стратегічної культури;
  • Ірина Сергіївна Бубнова, редактор соціальних мереж Фонду стратегічної культури;
  • Антон Беспалов, редактор соціальних мереж Фонду стратегічної культури;
  • Сергій Саєнко, редактор соціальних мереж Фонду стратегічної культури;
  • Наталія Скороходова, відповідає за відділ кадрів та фінанси у Фонді стратегічної культури;
  • Світлана Замлєлова, головний редактор, журнал "Камертон".

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