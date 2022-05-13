Британия ввела санкции против Кабаевой, семьи и бывшей жены Путина

Сообщается, что ужесточается давление на Путина и его ближайшее окружение, в том числе путем санкций против его "кошельков" и членов семьи.

Несмотря на то, что по декларациям Путин владеет небольшой квартирой в Санкт-Петербурге, двумя советскими авто, прицепом и гаражом, известно, что его роскошную жизнь финансирует семья, друзья детства и избранная элита.

"Мы разоблачаем и нацеливаемся на теневую сеть, поддерживающую роскошный образ жизни Путина и затягивающую пороки в его ближайшем окружении. Мы будем продолжать вводить санкции против всех, кто помогает и подстрекает путинскую агрессию, пока Украина не победит", - отметила министр иностранных дел Британии Лиз Трасс.

Кто попал под новые санкции против Путина

Семья

Алина Кабаева, бывшая гимнастка. Является главой совета директоров Национальной медиагруппы - крупнейшей в России частной российской медиакомпанией. Предполагается, что у нее близкие личные отношения с Путиным, ранее была депутатом Госдумы от "Единой России".

Анна Зацеплина, бабушка Алины Кабаевой и соратница Геннадия Тимченко - давнего соратника Путина. Тимченко находится под санкциями Британии с 22 февраля 2022 года, он подарил Зацеплиной роскошную квартиру в Москве.

Людмила Очеретная, бывшая жена Путина. После развода в 2014 году извлекла выгоду из деловых отношений с государственными структурами.

Игорь Путин, двоюродный брат президента и российский бизнесмен. Является директором Международного морского порта "Печенга".

Михаил Путин, российский бизнесмен и родственник президента. Является замглавы правления страховой компании "СОГАЗ" и замглавы правления "Газпрома".

Роман Путин, двоюродный брат президента. Открыто заявляет о родстве с Путиным и подчеркивает, что эта семейная связь позволила его компании "Путин Консалтинг" работать с иностранными инвесторами.

Михаил Шеломов, бизнесмен и двоюродный брат Путина. Компания Шеломова ООО "Акцепт" имеет отношение к известному дворцу Путина, также является акционером связанного с Кремлем "Банка Россия".

Соратники Путина

Александр Плехов, близкий друг Путина. Он извлек выгоду от отношений с президентом, а его компания Vital Development Corporation - от значительного государственного покровительства.

Михаил Клишин, исполнительный директор "Банка Россия", член Совета директоров "СОГАЗ".

Владимир Колбин, сын друга детства и делового партнера президента Петра Колбина. Получал поддержку от правительства России в качестве генерального директора ООО "Геленджикский морской порт".

Юрий Шамалов, сын Николая Шамалова и брат бывшего зятя Путина Кирилла. Входит в новую элиту детей ближайших соратников Путина и быстро поднялся до президента "Газфонда" и члена совета директоров "Газпромбанка".

Виктор Хмарин, российский юрист и бизнесмен, друг и родственник Путина. Хмарин владел рядом предприятий, в том числе ООО "Нефтепродуктсервис", которое работало в российском энергетическом секторе.