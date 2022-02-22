Британия ввела санкции против 5 российских банков и друзей Путина

Как заявил премьер-министр Борис Джонсон, под санкции попали банки "Россия", ИС Банк, Генбанк, Промсвязьбанк, Черноморский банк развития.

Санкции также вводятся в отношении трех "лиц с очень высоким уровнем дохода" Бориса и Игоря Ротенбергов, а также Геннадия Тимченко. По словам Джонсона, их активы в Великобритании будут заморожены.

Он ясно дал понять, что это только "первый этап" мер, и в случае полномасштабного вторжения могут быть введены дополнительные санкции. "Мы должны подготовиться к затяжному кризису", - сказал он.

Напомним, глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил, что РФ может продолжить вторжение, поскольку у границ Украины находится 200 тысяч российских солдат.