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Британия ввела санкции против 5 российских банков и друзей Путина

Автор: Александр Белоус

Великобритания вводит санкции против пяти российских банков. Кроме того, под санкции попали друзья российского президента Владимира Путина Борис и Игорь Ротенберг, а также Геннадий Тимченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Как заявил премьер-министр Борис Джонсон, под санкции попали банки "Россия", ИС Банк, Генбанк, Промсвязьбанк, Черноморский банк развития.

Санкции также вводятся в отношении трех "лиц с очень высоким уровнем дохода" Бориса и Игоря Ротенбергов, а также Геннадия Тимченко. По словам Джонсона, их активы в Великобритании будут заморожены.

Он ясно дал понять, что это только "первый этап" мер, и в случае полномасштабного вторжения могут быть введены дополнительные санкции. "Мы должны подготовиться к затяжному кризису", - сказал он.

Напомним, глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил, что РФ может продолжить вторжение, поскольку у границ Украины находится 200 тысяч российских солдат.

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