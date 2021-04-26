Британия ввела санкции против 14 россиян по делу Магнитского

Всего в санкционный список попали 22 человека из шести стран.

Под ограничения, в частности, попали:

бывший заместитель начальника отдела Департамента налоговых преступлений Московского управления МВД Артем Кузнецов (по его инициативе было возбуждено уголовное дело против Магнитского);

бывший следователь МВД Павел Карпов, который вел дело;

экс-руководитель инспекции ФНС № 28 по Москве Ольга Степанова и ее бывший муж Владлен Степанов (их британские власти считают одними из участников схемы по возврату НДС из бюджета и выводу средств за рубеж).

Санкции введены в отношении указанных лиц за "хищение суммы эквивалентной 230 млн долларов госсредств РФ с помощью мошеннической схемы с возвратом налогов, осуществленной в 2007 году". Часть этих средств, говорится в сообщении ведомства, была выведена за рубеж.

Попавшим под британские санкции гражданам запрещен въезд в Великобританию, а их активы на территории страны, если такие есть, будут заморожены. Кроме того, гражданам Британии и местным организациям рекомендуется не совершать финансовые операции с попавшими под санкции лицами.

Напомним, юрист Сергей Магнитский возглавлял отдел налогов и аудита компании Firestone Duncan, консультировавшей фонд Hermitage Capital Уильяма Браудера. Он был арестован в 2008 году и обвинен в соучастии в уклонении от уплаты налогов, а в ноябре 2009 г. умер в московском СИЗО от сердечно-сосудистой недостаточности.