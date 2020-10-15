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Британия ввела санкции против РФ по делу Навального

Лондон, Четверг 15 октября 2020 14:08
Британия ввела санкции против РФ по делу Навального
Фото: Россия (pixabay)
Автор: РБК-Украина

Правительство Великобритании ввело санкции против России из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Шесть россиян, в частности замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко и директор ФСБ Александр Бортников, попали в санкционный список.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Британии.

Ограничительные меры включают арест активов и запрет на въезд на территорию Британии.

"Вместе с нашими международными партнерами мы вводим санкции против тех, кто несет ответственность за отравление Алексея Навального", - заявил глава британского внешнеполитического ведомства Доминик Рааб.

Напомним, сегодня Европейский Союз ввел санкции против Российской Федерации по делу российского оппозиционера Алексея Навального.

Как заявлял глава МИД Германии Хайко Маас, Берлин введет санкции за отравление Навального на основании заключения Организации по запрещению химического оружия.

Кроме того, французское издание Le Monde раскрыло детали новых антироссийских санкций за отравление Навального.

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