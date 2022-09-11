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Британия ввела предельные суммы счетов на свет и газ для населения

Фото: Британия ввела предельные суммы счетов на свет и газ для населения (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Правительство Великобритании устанавливает граничную сумму для счетов за электроэнергию и газ для домашних хозяйств уже с 1 октября. Ограничения вводятся на два года.

Об этом заявил министр по вопросам бизнеса, промышленной стратегии и энергетики Великобритании Джейкоб Рис-Могг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства.

Правительство приняло «Гарантию цен на энергоносители», согласно которой типичное домохозяйство будет платить не более 2500 фунтов стерлингов (2900 долларов) в год, что уменьшит размеры счетов от ожидаемых сумм в среднем на 1000 фунтов (1160 долларов) в год.

Кроме того, Лондон обязуется поддерживать все коммерческие, благотворительные и общественные организации в оплате расходов на энергоносители в течение шести ближайших месяцев.

Ранее мы писали, что полиция Великобритании разрабатывает экстренные меры реагирования и готовится к нарушениям правопорядка зимой из-за подорожания энергоресурсов.

Ранее стало известно, что в Британии 60% заводов могут закрыться при подорожании электричества. С таким заявлением выступили в федерации британских производителей MakeUK.

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