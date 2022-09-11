Британія ввела граничні суми рахунків на світло і газ для населення

Уряд Великої Британії встановлює граничну суму для рахунків за електроенергію і газ для домашніх господарств вже з 1 жовтня. Обмеження вводяться на два роки.

Про це заявив міністр з питань бізнесу, промислової стратегії та енергетики Великобританії Джейкоб ріс-Могг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду.