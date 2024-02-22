Британія ввела нові санкції проти Росії до другої річниці вторгнення в Україну

Санкції спрямовані проти тих, хто постачає його виснажений арсенал боєприпасами, такими як системи запуску ракет, ракети і вибухові речовини.

Нові санкції також спрямовані на ключові джерела доходів Росії, обмежуючи торгівлю металами, алмазами та енергоресурсами, і припиняючи фінансування незаконної війни Путіна з усіх боків.

"Сьогоднішні заходи позбавлять Путіна можливості оснастити свої збройні сили, що зазнають труднощів, високотехнологічним обладнанням і такою необхідною зброєю, а також не дадуть йому змоги поповнити свою військову скарбницю, поки Україна захищає себе. Цей раунд позначень слугує чітким сигналом того, що через два роки Британія разом із нашими союзниками незмінно підтримує Україну", - заявив міністр.

Сьогоднішній пакет заходів є частиною ширших дій Великої Британії щодо обмеження військових доходів Путіна і припинення його неодноразових спроб обійти західні санкції.

Сьогодні під санкції потрапили такі компанії:

Компанії, пов'язані з виробництвом боєприпасів, таких як системи запуску ракет, ракети, вибухові речовини та інші критично важливі товари, що використовуються у військовій техніці. До їх числа входить ДПЗ ім. Свердлова, найбільше підприємство російської промисловості боєприпасів.

Ключові російські імпортери і виробники верстатів, які відіграють важливу роль у виробництві життєво важливих оборонних систем і компонентів - від ракет і двигунів до танків і винищувачів.

Нафтотрейдер Нільс Троост і його компанія Paramount Energy & Commodities SA. Троост сприяє безперешкодній торгівлі російською нафтою поза зоною дії санкцій Великої Британії та країн "Великої сімки", зокрема через компанію Paramount Energy & Commodities DMCC, яка базується в ОАЕ і яку Велика Британія внесла до списку в листопаді 2023 року.

Fractal Marine DMCC, Beks Ship Management і Active Shipping, які працюють у російському енергетичному секторі як частина тіньового флоту Путіна.

Дві російські алмазні компанії і Павло Олексійович Мариничев, новий генеральний директор "Алроси", найбільшого державного російського виробника алмазів, частка якого на світовому алмазному ринку оцінюється в 30%.

П'ять топ-менеджерів або власників провідних російських виробників міді, цинку і сталі.

Санкції Великобританії проти Росії

Нещодавно Великобританія оголосила про створення нового підрозділу боротьби з компаніями, які ухиляютьс явід санкцій проти Росії.

Також Великобританія спільно зі США запровадила санкції проти росіян, пов'язаних із ФСБ Росії.

Крім цього, уряд Великобританії представив закон, що передбачає подальші санкції щодо товарів і технологій, які допомагають РФ фінансувати війну проти України.

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