Британия ввела новые санкции против России ко второй годовщине вторжения в Украину

Великобритания объявил ао введении более 50 новых санкций против физических и юридических лиц, поддерживающих незаконную войну российского диктатора Владимира Путина в Украине.
Об этом заявил министр иностранных дел Дэвид Кэмерон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Британии.
Санкции направлены против тех, кто снабжает его истощенный арсенал боеприпасами, такими как системы запуска ракет, ракеты и взрывчатые вещества.
Новые санкции также направлены на ключевые источники доходов России, ограничивая торговлю металлами, алмазами и энергоресурсами, и пресекая финансирование незаконной войны Путина со всех сторон.
"Сегодняшние меры лишат Путина возможности оснастить свои испытывающие трудности вооруженные силы высокотехнологичным оборудованием и столь необходимым оружием, а также не позволят ему пополнить свою военную казну, пока Украина защищает себя. Этот раунд обозначений служит четким сигналом того, что спустя два года Британия вместе с нашими союзниками неизменно поддерживает Украину", - заявил министр.
Сегодняшний пакет мер является частью более широких действий Великобритании по ограничению военных доходов Путина и пресечению его неоднократных попыток обойти западные санкции.
Сегодня под санкции попали следующие компании:
Недавно Великобритания объявила о создании нового подразделения по борьбе с компаниями, которые уклоняются от санкций против России.
Также Великобритания совместно с США ввела санкции против россиян, связанных с ФСБ России.
Помимо этого правительство Великобритании представило закон, предусматривающий дальнейшие санкции в отношении товаров и технологий, помогающих РФ финансировать войну против Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.