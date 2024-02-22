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Британия ввела новые санкции против России ко второй годовщине вторжения в Украину

Фото: министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Великобритания объявил ао введении более 50 новых санкций против физических и юридических лиц, поддерживающих незаконную войну российского диктатора Владимира Путина в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Дэвид Кэмерон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Британии.

Санкции направлены против тех, кто снабжает его истощенный арсенал боеприпасами, такими как системы запуска ракет, ракеты и взрывчатые вещества.  

Новые санкции также направлены на ключевые источники доходов России, ограничивая торговлю металлами, алмазами и энергоресурсами, и пресекая финансирование незаконной войны Путина со всех сторон.    

"Сегодняшние меры лишат Путина возможности оснастить свои испытывающие трудности вооруженные силы высокотехнологичным оборудованием и столь необходимым оружием, а также не позволят ему пополнить свою военную казну, пока Украина защищает себя. Этот раунд обозначений служит четким сигналом того, что спустя два года Британия вместе с нашими союзниками неизменно поддерживает Украину", - заявил министр. 

Сегодняшний пакет мер является частью более широких действий Великобритании по ограничению военных доходов Путина и пресечению его неоднократных попыток обойти западные санкции.

Сегодня под санкции попали следующие компании: 

  • Компании, связанные с производством боеприпасов, таких как системы запуска ракет, ракеты, взрывчатые вещества и другие критически важные товары, используемые в военной технике. В их число входит ГПЗ им. Свердлова, крупнейшее предприятие российской промышленности боеприпасов. 
  • Ключевые российские импортеры и производители станков, которые играют важную роль в производстве жизненно важных оборонных систем и компонентов - от ракет и двигателей до танков и истребителей. 
  • Нефтетрейдер Нильс Троост и его компания Paramount Energy & Commodities SA. Троост способствует беспрепятственной торговле российской нефтью вне зоны действия санкций Великобритании и стран "Большой семерки", в том числе через базирующуюся в ОАЭ компанию Paramount Energy & Commodities DMCC, которую Великобритания включила в список в ноябре 2023 года.  
  • Fractal Marine DMCC, Beks Ship Management и Active Shipping, которые работают в российском энергетическом секторе как часть теневого флота Путина. 
  • Две российские алмазные компании и Павел Алексеевич Маринычев, новый генеральный директор "Алросы", крупнейшего государственного российского производителя алмазов, доля которого на мировом алмазном рынке оценивается в 30%. 
  • Пять топ-менеджеров или владельцев ведущих российских производителей меди, цинка и стали.

Санкции Великобритании против России

Недавно Великобритания объявила о создании нового подразделения по борьбе с компаниями, которые уклоняются от санкций против России.

Также Великобритания совместно с США ввела санкции против россиян, связанных с ФСБ России.

Помимо этого правительство Великобритании представило закон, предусматривающий дальнейшие санкции в отношении товаров и технологий, помогающих РФ финансировать войну против Украины.

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