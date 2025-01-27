Британія ввела нові санкції проти Білорусі після "перемоги" Лукашенка на виборах

Уряд Великої Британії ввів нові санкції проти Білорусі. У санкційному списку опинились шість осіб та три компанії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Великої Британії.
Зазначається, що санкції спрямовані проти керівників установ, відповідальних за серйозні порушення прав людини, та компаній білоруського оборонного сектору, які підтримують війну Росії в Україні.
Санкції було введено проти голови білоруської Центральної виборчої комісії Ігоря Карпенка. Вони є відповіддю на фальшиві президентські вибори в Білорусі.
Також санкції введено проти керівників установ, відповідальних за порушення прав людини в країн.
"Світ вже звик до цинічної імітації Лукашенком демократії в Білорусі, в той час як насправді він жорстоко придушує громадянське суспільство і голоси опозиції, щоб зміцнити свою владу. Велика Британія разом з нашими партнерами продовжуватиме підтримувати народ Білорусі та викривати тих, хто відмовляє йому в його законному праві на свободу і демократію", - заявив міністр закордонних справ Британії Девід Ламмі.
Серед осіб, щодо яких сьогодні запроваджено санкції, є:
Сьогодні під санкції потрапили три підприємства оборонного сектору Білорусі:
Вчора у Білорусі відбулися так звані "вибори" президента. На них Олександр Лукашенко висунув свою кандидатуру вже сьомий раз.
На це різко відреагували європейські лідери різко відреагували на ці події. Зокрема, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що білоруси фактично були позбавлені вибору.
Тим часом голова Центральної виборчої комісії (ЦВК) Білорусі Ігор Карпенко повідомив, що за самопроголошеного главу держави Олександра Лукашенка на так званих "виборах" проголосували 86,82% виборців.
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