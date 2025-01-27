Британия ввела новые санкции против Беларуси после "победы" Лукашенко на выборах

Правительство Великобритании ввело новые санкции против Беларуси. В санкционном списке оказались шесть человек и три компании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Великобритании.
Отмечается, что санкции направлены против руководителей учреждений, ответственных за серьезные нарушения прав человека, и компаний белорусского оборонного сектора, которые поддерживают войну России в Украине.
Санкции были введены против председателя белорусской Центральной избирательной комиссии Игоря Карпенко. Они являются ответом на фальшивые президентские выборы в Беларуси.
Также санкции введены против руководителей учреждений, ответственных за нарушение прав человека в стран.
"Мир уже привык к циничной имитации Лукашенко демократии в Беларуси, в то время как на самом деле он жестоко подавляет гражданское общество и голоса оппозиции, чтобы укрепить свою власть. Великобритания вместе с нашими партнерами будет продолжать поддерживать народ Беларуси и разоблачать тех, кто отказывает ему в его законном праве на свободу и демократию", - заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми.
Среди лиц, в отношении которых сегодня введены санкции, есть:
Сегодня под санкции попали три предприятия оборонного сектора Беларуси:
Вчера в Беларуси состоялись так называемые "выборы" президента. На них Александр Лукашенко выдвинул свою кандидатуру уже седьмой раз.
На это резко отреагировали европейские лидеры резко отреагировали на эти события. В частности, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что белорусы фактически были лишены выбора.
Тем временем глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Беларуси Игорь Карпенко сообщил, что за самопровозглашенного главу государства Александра Лукашенко на так называемых "выборах" проголосовали 86,82% избирателей.
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