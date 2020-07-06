Британия введет персональные санкции против граждан РФ

Правительство Великобритании вводит персональные санкции против граждан России и Саудовской Аравии за нарушение прав человека. Имена граждан, в отношении которых будут применены санкции, объявят в понедельник, 6 июля.

Об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что некоторым россиянам будет запрещено въезжать на территорию Британии. Также будут заморожены их счета в британских банках. Предполагается, что санкции будут введены в отношении к причастным к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского в 2009 году.

Также в санкционный список будут внесены некоторые граждане Саудовской Аравии, которые причастны к убийству саудовского журналиста-оппозиционера Джамаля Хашогги.

"При помощи этого законодательного акта Великобритания получит новые полномочия и сможет помешать въезжать в Британию тем, кто причастен к грубым нарушениям прав человека, направлять денежные средства в наши банки и извлекать выгоду из нашей экономики", - заявил министр иностранных дел Британии Доминик Рааб.

Кроме этого он отметил, что в этом году санкции могут быть расширены на подозреваемых в коррупции, притеснении журналистов и оскорблении на религиозной почве.

Отметим, "Акт Магнитского" был принят в США в 2012 году. Документ определял круг лиц, причастных к гибели в российском следственном изоляторе Магнитского и вводил для них запрет на въезд в США и финансовые санкции. Сейчас в "список Магнитского" включают ответственных за нарушения прав человека в целом. Аналогичные, или схожие правовые акты, были приняты в Великобритании, Канаде, Эстонии, Латвии и Литве.

Ранее РБК-Украина писало, что в Великобритании в начале года планировали имплементацию санкций в рамках так называемого "Акта Магнитского".