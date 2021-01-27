Британия введет обязательный карантин для прибывающих из 30 стран, - Times

Правительство Великобритании планирует ввести обязательный карантин для граждан, прибывающих из 30 стран "повышенного риска". Таких граждан обяжут проходить самоизоляцию в отеле.

Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники.

О соответствующем шаге правительство может официально объявить в течение дня. В британском правительстве считают, что такие меры позволят снизить риск ввоза в страну новых потенциально более опасных мутаций коронавируса.

В список стран с "повышенным риском" будут входить Бразилия и ряд других стран Южной Америки, ЮАР и граничащие с ней страны, Португалия и Кабо-Верде. Список могут расширить в случае появления нового штамма вируса в других регионах.

Отмечается, что сейчас Великобритания со многими такими странами ограничила сообщение. Также въезд запрещен тем, кто в последние 10 дней посещал эти страны.

Ранее РБК-Украина писало, что Британия стала первой европейской страной, где число жертв пандемии COVID-19 превысило 100 тысяч.

Также сообщалось, что Великобритания может ослабить локдаун к середине февраля.