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В Британии допустили ослабление локдауна в феврале

Лондон, Понедельник 25 января 2021 18:09
В Британии допустили ослабление локдауна в феврале
Фото: Борис Джонсон (wikipedia.org MoD Crown)
Автор: РБК-Украина

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допустил, что локдаун в стране будет ослаблен. По его словам, правительство рассмотрит потенциал ослабления ограничений к середине февраля.

Об этом сообщает Sky News.

"Но не забывайте, что эта страна достигла огромного прогресса в уменьшении инфекций, я не думаю, что люди хотят наблюдать еще один большой всплеск заражений", - заявил Джонсон.

При этом в офисе премьера Британии уточнили, что речь идет именно об оценке данных для потенциального ослабления ограничений, а не собственно ослабление к середине февраля.

При этом представитель Джонсона заявил, что правительство продолжает изучать последние данные о передаче коронавируса, количество госпитализированных людей, и количество жертв вируса.

"Джонсон указывал на то, что до 15 февраля мы внимательно рассмотрим эти данные, и мы можем узнать стоит ли ослабить карантин, начиная с 15-го", - заявил он.

Напомним, ранее премьер-министр Борис Джонсон отказался называть ориентировочные даты выхода из текущего локдауна в стране.

Кроме того, правительство Британии изучает возможность введения социальных выплат тем, кто заразился COVID.

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