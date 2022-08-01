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Британия вскоре передаст Украине военные корабли: что известно

Фото: Британия вскоре передаст Украине военные корабли (facebook.com/navy.mil.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Великобритания вскоре передаст Украине несколько военных кораблей. Украинские военные уже проходят соответствующие учения на них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова посла Украины в Британии Вадима Пристайко в интервью "Суспільному".

"На нем уже сейчас проходят обучение наши моряки. Они управляют кораблем, они управляют оружием. Таких кораблей будет несколько", - рассказал Пристайко.

Он отметил, что после начала полномасштабной войны в Украине Турция полностью закрыла проливы в Черном море для военных кораблей.

"Наши приоритеты сдвинулись. Нам сейчас нужны противоминные корабли. Два (корабля - ред.) – это начальная цифра, с которой мы сейчас работаем. Это боевые корабли, которые находятся на вооружении Военно-морских сил Ее Величества", - добавил украинский посол.

По словам Пристайко, корабли будут специально подготовлены и оснащены специальным вооружением и оборудованием, которое необходимо Украине.

"Но это не только два корабля. У них есть больше того же класса. И на имеющихся кораблях сейчас проходят обучение наши офицеры и моряки", - подытожил посол.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что уровень сотрудничества между Киевом и Лондоном не изменится после выборов нового главы британского правительства.

Как известно, за кресло премьера в Британии поборются министр финансов Риши Сунак и глава МИД Лиз Трасс.

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