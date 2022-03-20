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Brexit показывает, что британцы любят свободу так же, как и украинцы, - Джонсон

Новина українською →
Воскресенье 20 марта 2022 05:50
Brexit показывает, что британцы любят свободу так же, как и украинцы, - Джонсон Фото: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что Brexit показал, что британцы любят свободу так же, как украинцы, отражающие российское вторжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В присутствии посла Украины Джонсон сказал на конференции Консервативной партии, что инстинкт британцев, как и украинцев, каждый раз выбирать свободу.

"Я могу привести вам пару известных недавних примеров. Когда британцы проголосовали за Brexit, в таком большом количестве, я не верю, что они были недружественно настроены по отношению к иностранцам. Это потому что они хотят быть свободными делать все иначе, и чтобы эта страна могла управлять собой", - отметил премьер Британии.

Напомним, в июне 2016 года британцы проголосовали за выход из Европейского союза (Brexit) с перевесом 52% против 48%. Украина же подала официальный запрос о присоединении к ЕС 28 февраля, через 4 дня после полномасштабного военного вторжения РФ в страну.

11 марта на саммите в Версале на заседании Совета ЕС все лидеры стран Евросоюза поддержали такое решение, и Украина начала процесс евроинтеграции официально.

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