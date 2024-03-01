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Британія вмовляє Німеччину передати ракети Taurus Україні, - Bloomberg

П'ятниця 01 березня 2024 09:59
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Британія вмовляє Німеччину передати ракети Taurus Україні, - Bloomberg Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Великої Британії в приватному порядку закликав Німеччину надати уряду в Києві ракети дальнього радіусу дії Taurus.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Джерела видання повідомляють, що високопоставлені британські міністри і чиновники неодноразово давали зрозуміти Німеччині, що Україна гостро потребує ракет Taurus.

Лондон пропонував рішення у відповідь на опір Берліна їхньому відправленню, включно з угодою з обміну, згідно з якою Британія поставить Києву більше власних ракет Storm Shadow, а Німеччина потім поповнить запаси Великої Британії запасними ракетами дальнього радіусу дії.

Німеччина повинна перестати виправдовуватися, сказав один британський чиновник, який говорив на умовах анонімності, щоб не обговорювати приватні розмови між країнами.

Taurus для України

Україна ще минулого року закликала Німеччину почати передачу далекобійних ракет Taurus. Це відбувалося на тлі старту поставок в Україну ракет Storm Shadow/SCALP з Британії та Франції.

Головною перешкодою в питанні Taurus для України стала позиція канцлера Німеччини Олафа Шольца. Він стурбований, що таке озброєння можуть використовувати для ударів по території Росії.

Також канцлер заявляв, що у разі передачі німецьким військовим нібито доведеться брати участь у наведенні ракет на цілі , що може бути прямою участю Німеччини у війні.

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