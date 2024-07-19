Британія вимагає звільнити українських співробітників ОБСЄ, яких затримала РФ

Відповідну заяву зробив постійний представник Британії при ОБСЄ Ніл Голланд.

"Ми приєднуємося до чинного голови та генеральної секретарки в однозначному засудженні винесення судового вироку минулого тижня Вадиму Голді до 14 років ув'язнення", - сказав Голанд на засіданні Постійної ради організації у Відні.

Він зазначив, що затримання Вадима та його колег зі Спеціальної моніторингової місії в Україні та поводження з ними є порушенням усталених міжнародних принципів. Зокрема, Гельсінського Заключного акту.

Британський посол наголосив, що дії РФ створили "жахливий прецедент, який має викликати глибоке занепокоєння у всіх нас".

"Ми закликаємо Росію припинити незаконне утримання Вадима, Максима та Дмитра, а також усіх громадян України, яких вона незаконно утримує", - заявив Голланд.

Зазначимо, що трьох співробітників СММ ОБСЄ - Вадима Голду, Максима Петрова та Дмитра Шабанова - було затримано у квітні 2022 року в окупованому Донецьку та Луганську, де вони виконували свої офіційні обов'язки за мандатом усіх 57 держав-учасниць ОБСЄ.