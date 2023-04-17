Британія викликала посла Росії через вирок опозиціонеру Кара-Мурзі

МЗС Британії викликало російського посла Андрія Келина. Причиною тому став вирок московського суду опозиціонеру Володимиру Кара-Мурзі, який має, зокрема, і громадянство Великобританії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, опубліковану на сайті британського уряду.
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