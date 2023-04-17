Британия вызвала посла России из-за приговора оппозиционеру Кара-Мурзе

МИД Британии вызвал российского посла Андрея Келина. Причиной тому стал приговор московского суда оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе, который, в частности, имеет и гражданство Великобритании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте британского правительства.
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