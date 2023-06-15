Британія відправила Україні потужні насоси для ліквідації наслідків підриву ГЕС

"Три насоси великої продуктивності, а також шість пересувних насосів і дев'ять миль тимчасових загороджень від повеней були подаровані Британським агентством з охорони навколишнього середовища", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що насоси здатні відкачувати 1750 літрів води на секунду. Це допоможе Україні в ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС.

Ця допомога рушила за партією іншої допомоги, яку раніше відправляло МВС Британії. Тоді йшлося про 19 рятувальних човнів, 2000 інших предметів, зокрема рятувальні жилети та каски. Їх передали до Львова на початку цього тижня.

Допомога від Британії

Велика Британія пожертвувала понад 20 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу після прориву греблі. Цього місяця в Лондоні відбудеться Конференція з відновлення України, на якій буде розроблено план, присвячений післявоєнній відбудові країни.

Затоплення у Херсонській області

Рівень води в Херсонській області різко піднявся після того, як 6 червня російські війська підірвали Каховську греблю. За лічені години було затоплено 80 населених пунктів. Кілька днів вода прибувала, рівень води у деяких населених пунктах сягнув 5 метрів. Потім рівень води почав спадати.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що вода у Херсонській області після затоплення через підрив Каховської ГЕС опустилася до рівня менше 2 метрів.