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Британія відкриває фонд ядерного палива, щоб зменшити залежність від Росії

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Британія, Понеділок 02 січня 2023 20:56
Британія відкриває фонд ядерного палива, щоб зменшити залежність від Росії Фото: Британія прагне зменшити залежність від поставок російського урану (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Британія у понеділок, 2 січня, заявила, що фонд ядерного палива, створений у липні цьогоріч, тепер відкритий для прийому заявок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як пише видання, фонд надаватиме гранти підприємствам, які займаються перетворенням урану, тобто тим, хто опікується ключовим етапом у процесі створення ядерного палива з металу. Заявки залишатимуться відкритими відсьогодні, 2 січня, до 20 лютого.

Розмір фонду сягає 75 млн фунтів стерлінгів, або 90,5 млн доларів США. Основна мета його діяльності - сприяння збільшенню внутрішнього виробництва ядерного палива для електростанцій з метою скорочення залежності від поставок урану з Росії, якій наразі належить близько 20% світових потужностей з переробки урану.

"Рекордно високі світові ціни на газ, спричинені незаконним вторгненням Путіна в Україну, посилили потребу в більшій кількості відновлюваної та атомної енергетики, виробленій у Великобританії. Це означає потребу у будівництві нових електростанцій і розвитку вітчизняних паливних потужностей", - заявив міністр енергетики та клімату Британії Грем Стюарт.

За даними уряду, до 13 млн фунтів стерлінгів з фонду вже виділено заводу з виробництва ядерного палива в Спрінгфілді на північному заході Англії.

"Постачання енергії стало ключовим напрямом після того, як вторгнення Росії в Україну призвело до різкого зростання витрат. Заплановане збільшення потужностей для виробництва електроенергії на АЕС зменшить залежність Британії від природного газу, який у 2021 році забезпечував близько 45% виробництва електроенергії", - підкреслює Reuters.

У листопаді Британія заявила, що стане 50% акціонером ядерного проєкту Sizewell C, надавши 700 млн фунтів стерлінгів для фінансування станції, яку планується розташувати на південному сході Англії.

Вчора, 1 січня, РБК-Україна повідомляло, що Велика Британія повністю зупинила імпорт скрапленого газу з Росії, починаючи з першого дня 2023 року.

Крім того, ми писали, що уряд Великобританії має намір збільшити розмір оборонного бюджету на тлі війни в Україні, щоб не допустити скорочення реального рівня капіталовкладень у сферу оборони через високу інфляцію.

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