Великобритания открывает фонд ядерного топлива, чтобы уменьшить зависимость от России
Великобритания в понедельник, 2 января, заявила, что фонд ядерного топлива, созданный в июле этого года, теперь открыт для приема заявок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как пишет издание, фонд будет предоставлять гранты предприятиям, осуществляющим преобразование урана, то есть тем, кто занимается ключевым этапом в процессе создания ядерного топлива из металла. Заявки будут оставаться открытыми с сегодняшнего дня, 2 января, до 20 февраля.
Размер фонда достигает 75 млн фунтов стерлингов, или 90,5 млн долларов США. Основная цель его деятельности - содействие увеличению внутреннего производства ядерного топлива для электростанций с целью сокращения зависимости от поставок урана из России, которой в настоящее время принадлежит около 20% мировых мощностей по переработке урана.
"Рекордно высокие мировые цены на газ, вызванные незаконным вторжением Путина в Украину, усилили потребность в большем количестве возобновляемой и атомной энергетики, производимой в Великобритании. Это означает потребность в строительстве новых электростанций и развитии отечественных топливных мощностей", - заявил министр энергетики и климата Грэм Стюарт.
По данным правительства, до 13 млн фунтов стерлингов из фонда уже выделены заводу по производству ядерного топлива в Спрингфилде на северо-западе Англии.
"Снабжение энергии стало ключевым направлением после того, как вторжение России в Украину привело к резкому росту затрат. Запланированное увеличение мощностей для производства электроэнергии на АЭС уменьшит зависимость Британии от природного газа, который в 2021 году обеспечивал около 45% производства электроэнергии", - подчеркивает Reuters.
В ноябре Британия заявила, что станет 50% акционером ядерного проекта Sizewell C, предоставив 700 млн фунтов стерлингов для финансирования станции, которую планируется разместить на юго-востоке Англии.
Вчера, 1 января, РБК-Украина сообщало, что Великобритания полностью остановила импорт сжиженного газа из России, начиная с первого дня 2023 года.
Кроме того, мы писали, что правительство Великобритании намерено увеличить размер оборонного бюджета на фоне войны в Украине, чтобы не допустить сокращения реального уровня вложений в сферу обороны из-за высокой инфляции.
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