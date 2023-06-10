Британія виділить понад 160 млн євро на допомогу українським біженцям в країні

Британія виділить понад 160 млн євро для допомоги біженцям з України. Зокрема, кошти підуть на житло та працевлаштування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Британії.
Ми також повідомляли, що кількість сімей українських біженців, які потребують житла у Британії, за 6 місяців збільшилася більше ніж удвічі. Наразі майже 700 родин проживають у тимчасовому житлі.
Нагадаємо, ми писали, що тисячі українців можуть втратити житло у Чехії.
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