Британія виділить понад 160 млн євро на допомогу українським біженцям в країні







Ми також повідомляли, що кількість сімей українських біженців, які потребують житла у Британії, за 6 місяців збільшилася більше ніж удвічі. Наразі майже 700 родин проживають у тимчасовому житлі.

Нагадаємо, ми писали, що тисячі українців можуть втратити житло у Чехії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.