Британия выделит более 160 млн евро в помощь украинским беженцам в стране







Мы также сообщали, что количество семей украинских беженцев, нуждающихся в жилье в Британии, за 6 месяцев увеличилось более чем вдвое. В настоящее время почти 700 семей проживают во временном жилье.

Напомним, мы писали, что тысячи украинцев могут потерять жилье в Чехии.

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