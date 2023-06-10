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Британия выделит более 160 млн евро в помощь украинским беженцам в стране

Фото: беженцы в Британии (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Британия выделит более 160 млн евро для помощи беженцам из Украины. В частности, средства пойдут на жилье и трудоустройство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Великобритании.

Мы также сообщали, что количество семей украинских беженцев, нуждающихся в жилье в Британии, за 6 месяцев увеличилось более чем вдвое. В настоящее время почти 700 семей проживают во временном жилье.

Напомним, мы писали, что тысячи украинцев могут потерять жилье в Чехии.

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