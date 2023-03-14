ua ru
Вт, 14 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Британія виділить 24 млн доларів на боротьбу з дезінформацією: хто отримає кошти

Новость на русском →
Лондон, Вівторок 14 березня 2023 00:12
Британія виділить 24 млн доларів на боротьбу з дезінформацією: хто отримає кошти Фото: Британія виділить 24 млн доларів на боротьбу з дезінформацією (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Міністерство закордонних справ у справах Співдружності та міжнародного розвитку Британії виділить 24 млн доларів для боротьби з дезінформацією. Кошти отримають 42 мовні служби ВПС у найближчі два роки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу британського уряду.

"В якості міжнародного мовника, якому найбільше довіряють у всьому світі, Всесвітня служба ВВС є життєво необхідним джерелом, яке представляє точні та неупереджені новини, аналітичні матеріали та дебати 42 мовами для 365 млн осіб по всьому світу", - йдеться в повідомленні британського уряду .

Повідомляється, що одноразова виплата дозволить ВВС продовжувати відігравати свою ключову роль у боротьбі зі шкідливою дезінформацією.

Всесвітня служба ВВС була створена в 1932 році і спочатку була націлена виключно на англомовних слухачів, які проживали в британських колоніях по всьому світу. 1938 року в неї з'явилася перша неангломовна мовна служба.

Раніше ми писали, що британська служба контррозвідки MI-5 почне безпосередньо допомагати національним компаніям та організаціям у відображенні загроз, що походять від Росії та Китаю.

Також повідомлялося, що, на думку Лондона, безпека Великобританії залежить від того, як саме закінчиться війна Росії проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія Британська мовна корпорація BBC ("Бі-Бі-Сі")
NEWS
Лідер Китаю планує поговорити із Зеленським, - WSJ
Лідер Китаю планує поговорити із Зеленським, - WSJ
DAILY
Навіщо Росії Бахмут "за будь-яку ціну" і чому Україна вирішила утримувати місто
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Навіщо Росії Бахмут "за будь-яку ціну" і чому Україна вирішила утримувати місто