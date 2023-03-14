Британія виділить 24 млн доларів на боротьбу з дезінформацією: хто отримає кошти

Міністерство закордонних справ у справах Співдружності та міжнародного розвитку Британії виділить 24 млн доларів для боротьби з дезінформацією. Кошти отримають 42 мовні служби ВПС у найближчі два роки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу британського уряду.

"В якості міжнародного мовника, якому найбільше довіряють у всьому світі, Всесвітня служба ВВС є життєво необхідним джерелом, яке представляє точні та неупереджені новини, аналітичні матеріали та дебати 42 мовами для 365 млн осіб по всьому світу", - йдеться в повідомленні британського уряду .

Повідомляється, що одноразова виплата дозволить ВВС продовжувати відігравати свою ключову роль у боротьбі зі шкідливою дезінформацією.

Всесвітня служба ВВС була створена в 1932 році і спочатку була націлена виключно на англомовних слухачів, які проживали в британських колоніях по всьому світу. 1938 року в неї з'явилася перша неангломовна мовна служба.