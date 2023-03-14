ua ru
Вт, 14 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Британия выделит 24 млн долларов на борьбу с дезинформацией: кто получит средства

Новина українською →
Лондон, Вторник 14 марта 2023 00:12
Британия выделит 24 млн долларов на борьбу с дезинформацией: кто получит средства Фото: Британия выделит 24 млн долларов на борьбу с дезинформацией (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Министерство иностранных дел, по делам Содружества и международного развития Британии выделит 24 млн долларов для борьбы с дезинформацией. Средства получат 42 языковых служб ВВС в ближайшие два года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу британского правительства.

"В качестве международного вещателя, которому больше всего доверяют во всем мире, Всемирная служба BBC является жизненно необходимым источником, представляющим точные и беспристрастные новости, аналитические материалы и дебаты на 42 языках для 365 млн человек по всему миру", - говорится в сообщении британского правительства.

Сообщается, что единовременная выплата позволит BBC продолжать играть свою ключевую роль в борьбе с вредной дезинформацией.

Всемирная служба BBC была создана в 1932 году и первоначально была нацелена исключительно на англоязычных слушателей, проживавших в британских колониях по всему миру. В 1938 году у нее появилась первая неанглоязычная языковая служба.

Ранее мы писали, что британская служба контрразведки MI-5 начнет напрямую помогать национальным компаниям и организациям в отражении угроз, исходящих от России и Китая.

Также сообщалось, что по мнению Лондона, безопасность Великобритании зависит от того, как именно закончится война России против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания Британская вещательная корпорация BBC ("Би-Би-Си")
NEWS
Лидер Китая планирует поговорить с Зеленским, - WSJ
Лидер Китая планирует поговорить с Зеленским, - WSJ
DAILY
Зачем России Бахмут "любой ценой" и почему Украина решила удерживать город
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Зачем России Бахмут "любой ценой" и почему Украина решила удерживать город