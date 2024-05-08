Британія виділила кошти для української енергетики: на що спрямують

Британія направить додаткові 20 млн фунтів стерлінгів (23 млн євро) до Фонду підтримки енергетики України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики України в Telegram.

Як зазначили у відомстві, британські кошти вже найближчим часом надійдуть на рахунок Фонду. Гроші спрямують на закупівлю обладнання для ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури, посилення захисту та забезпечення резервного живлення, зокрема на генератори. "Ворог продовжує знищувати українську енергетику. Допомога партнерів вкрай необхідна для проведення ремонтів, відновлення пошкоджених об'єктів та збільшення маневрових потужностей до наступного опалювального сезону", - сказав міністр енергетики Герман Галущенко. Як уточнили в Міненерго, до цього Британія передала Фонду 50 млн євро. Загальна сума внесків становить понад 433 млн євро.