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Британія виділила кошти для української енергетики: на що спрямують

Середа 08 травня 2024 20:08
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Британія виділила кошти для української енергетики: на що спрямують Фото: Герман Галущенко, міністр енергетики України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Британія направить додаткові 20 млн фунтів стерлінгів (23 млн євро) до Фонду підтримки енергетики України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики України в Telegram.

Як зазначили у відомстві, британські кошти вже найближчим часом надійдуть на рахунок Фонду.

Гроші спрямують на закупівлю обладнання для ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури, посилення захисту та забезпечення резервного живлення, зокрема на генератори.

"Ворог продовжує знищувати українську енергетику. Допомога партнерів вкрай необхідна для проведення ремонтів, відновлення пошкоджених об'єктів та збільшення маневрових потужностей до наступного опалювального сезону", - сказав міністр енергетики Герман Галущенко.

Як уточнили в Міненерго, до цього Британія передала Фонду 50 млн євро. Загальна сума внесків становить понад 433 млн євро.

Удари по енергетичній інфраструктурі

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 8 травня, завдали чергового масованого удару по Україні із застосуванням крилатих і балістичних ракет, а також ударних дронів.

Головною ціллю ворога були об'єкти енергетичної інфраструктури. Як розповіли у ДТЕК, всього пошкоджено три українські ТЕС.

Енергетичні об'єкти були атаковані у шести українських областях.

Усього для атаки ворог задіяв 55 ракет і 21 ударний безпілотник.

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